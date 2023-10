Pigneto, perché si chiama così? Le curiosità sul quartiere romano e come è diventato un «quartiere vivace»

Il Pigneto è un nome che ha radici profonde, risalente all'epoca dei Caballini, l'antica famiglia romana che per prima chiamò così questa zona. La ragione? Gli abbondanti pini che crescevano nel territorio, specialmente vicino alla villa settecentesca della famiglia Serventi. Già nel XVII secolo, questo triangolo di terra aveva guadagnato tale denominazione tra i cittadini di Roma.



Il Pigneto

Fino al 1870, il Pigneto rimase un'area quasi deserta, contrassegnata da orti, ville e vigne. Tuttavia, in quel periodo decisivo, la zona cominciò a svilupparsi, fondendo diversi piccoli insediamenti come il Prenestino, il Torrione, e molti altri. L'arrivo del primo deposito di omnibus e tram nel periodo tra il 1886 e il 1891, curato dalla Società Romana Tramways Omnibus, accelerò la sua trasformazione in un quartiere vivace. Con i suoi murales, le bancarelle e l'essenza autentica di Roma, il Pigneto è una visita obbligata per tutti gli amanti di Roma.

