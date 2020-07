Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 18 e domenica 19 luglio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 11:57

Terzo fine settimana di luglio nella capitale, gli eventi all'aperto iniziano a moltiplicarsi, sempre nel rispetto delle restrizioni imposte per l'emergenza Coronavirus. Ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio.Sabato 18 luglio il cantautore romano, torna ad esibirsi dal vivo nella sua città, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con inizio alle ore 21.00. Il tour di Britti, propone - oltre ai suoi grandi successi del passato - anche i nuovi singoli che il cantante ha realizzato durante il lockdown: si tratta dei due singoli Brittish (prodotto da Salmo) e Una Parola Differente. Ovviamente non mancano altri brani, che vanno da sonorità blues al jazz, parte integrante delle passioni musicali di Britti, noto anche come ottimo chitarrista. Per informazioni sui biglietti ed i costi, basta cliccare sul sito dell'Auditorium Un appuntamento tra storia e tecnologia, quella offerta dal Circo Maximo Experience, che offre la possibiltà di passeggiare nel glorioso passato di Roma, indossando gli occhialini che permettono ai visitatori di godere dell'immersività della realtà aumentatata. Dal 14 luglio al 13 agosto sarà possibile in orario serale, (dalle 18 alle 21),passeggiare per 40 minuti, nell'area archeologica suddivisa in 8 tappe dove vedere la Roma dei secoli passati,ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche, partendo dalle prime costruzioni in legno, ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del ’900. Tra le esperienze più emozionanti, raccontate da tanti film di Hollywood, la possibilità di assistere alla corsa di quadrighe tra urla di incitamento e capovolgimenti di carri. Per accedere al Circo Maximo Experience, è necessaria la prenotazione visto che l'ingresso sarà contingentato a massimo 7 persone ogni 15 minuti. Clicca qui per info sui biglietti Tornano anche le arene teatrali estivi, tra cui Orione Comedy Park, la rassegna che si terrà nel cuore di Roma dal 17 luglio al 9 agosto. Ad aprire il lungo elenco di spettacoli ci sarà il comico romano, dalla carriera ventennale, Riccardo Rossi che si racconta in uno spettacolo (17 e 18 luglio), in cui sul palco porterà nel suo consueto stile dissacrante, ritratti di persone della quotidianità, e personaggi, da Michael Jackson ad Albano Carrisi. Tra gli altri artisti che arricchiscono il cartellone della rassegna, ci saranno Antonio Giuliani, Giorgio Tirabassi e Andrea Rivera. Qui il sito del Teatro Orione , per info e acquisto dei biglietti.Negli appuntamenti estivi di Roma, non poteva mancare il cinema all'aperto, i ragazzi dell'associazione Cinema America, propongono per il 6° anno, un ricco cartellone di proiezioni gratuite in tre location della città: Piazza San Cosimato, la Cervelletta, il Porto di Ostia. Quest'anno, a causa delle restrizioni per l'emergenza, sarà necessaria la prenotazione obbligatoria online. Per consultare il programma di proiezioni ed incontri con attori e registi, è sufficiente consultare la pagine ufficiale de "Il cinema in piazza".A 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale “Jesus Christ Superstar”, Stefano Bollani ha deciso di creare la sua personale versione del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, con il benestare del compositore inglese. Domenica 19 luglio alle 21 nella Cavea dell'auditorium Parco della musica, Bollani eseguirà "Piano Variations On Jesus Christ Superstardom", un'opera di culto da cui il celebre pianista è rimasto folgorato all'età di 14 anni, vedendo per la prima volta il film “Jesus Christ Superstar”. La versione di Bollani, è allo stesso tempo inedita e interamente strumentale per pianoforte solo. Biglietti tra 20 e 25 euro, si possono acquistare sul sito dell'Auditorium Per tutto il mese di Luglio, la mitica Cinecittà apre le porte al pubblico con un ricco cartellone di eventi e mostre, per vivere i celebri studios all'aperto. Tra le molte possibilità quella di visitare i set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del ‘400, dove sono stati girati film e serie tv internazionali, e ancora Federico Fellini e Cinecittà, una visita focalizzata sulla figura del genio riminese attraverso il percorso delle mostre nelle sale dedicate al Maestro. Non mancano visite animate e laboratori dedicati ai bambini, che consentirà loro di trasformarsi in abili arredatori di set e giocare con bizzarri oggetti di scena. Questo il sito per informazioni e costi dei biglietti.