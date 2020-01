Roma, villa Sciarra nel degrado: intervento di pulizia di Fratelli d'Italia

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 15:40

"Vogliamo denunciare la tragica fine di una villa storica della città: Villa Sciarra oramai abbandonata all'incuria e al degrado". È quanto dichiarano in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, l'esponente di FdI del municipio XII Simone Protasi e il dirigente del partito Brian Carelli."Villa Sciarra - proseguono i rappresentantidi Fratellid'Italia - è un luogo simbolo fra Monteverde Vecchio e Trastevere e rappresenta da sempre un centro di aggregazione per tutte le generazioni del quartiere. Oggi di fatto non è piú fruibile a causa di aree interdette, viali bloccati dalle cadute degli alberi e bivacchi di sbandati. Gravissima è anche la condizione del laghetto, abitato dalle tartarughe ormai private dell’acqua e quindi malridotte. Per questo motivo Domenica 2 febbraio insieme a cittadini e simpatizzanti abbiamo deciso di ripulire la Villa e dare il nostro contributo per restituirla al quartiere, alle famiglie, ai studenti e agli anziani e ridare dignità e decoro ad un gioiello verde oramai abbandonato dall’amministrazione comunale".