Traffico a Roma, caos anche in serata: città paralizzata, e la finale di Coppa Italia non c'entra

Eventi culturali? La finale di Coppa Italia? Visite istituzionali? Qualsiasi cosa accada, a Roma il problema principale è sempre il traffico, a volte disumano, in cui - come diceva Corrado Guzzanti nella sua parodia di Antonello Venditti - "ce poi morì de vecchiaia". E così dopo il centro paralizzato per ore questa mattina, con l'infinito serpentone che dal Circo Massimo proseguiva sul Lungotevere, fino a piazza Argentina e tutte le vie limitrofe, in serata la situazione è uguale se non peggiore.

Roma, traffico in tilt in centro. Una cerimonia scatena il caos. E al Comune fanno scaricabarile

La denuncia dei sindacati: «Polizia locale allo sbando. Sindaco assente e il comandante dov'è?»

Roma ancora nel caos traffico

Partendo da Viale delle Belle Arti, proseguendo nel quartiere Flaminio e in tutte le zone del centro, ancora un traffico abnorme.

