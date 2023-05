Roma, traffico nel caos in centro. La denuncia dei sindacati: «Sotto organico, polizia locale allo sbando. Sindaco assente e il comandante dov'è?»

di Redazione web

Il nuovo collasso del traffico a Roma provocato stamattina per più di tre ore a ridosso del lungotevere, Bocca della Verità, Circo Massimo e Tridente è dipeso dalla deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto da parte del Presidente dell'Angola. La notizia è stata riportata da Leggo.it in un articolo firmato dal direttore Davide Desario.

La denuncia dei sindacati

«Una normale attività di rappresentanza a cui la Capitale è da sempre abituata e gestita con disagi contenuti in una mezz'ora, ma che con l'attuale indirizzo politico e operativo del Corpo diventa una croce per i romani - dichiara Sergio Fabrizi segretario provinciale della Ugl Autonomie per la Polizia locale - perché il Sindaco non dà una delega specifica per l'indirizzo politico vista la sua latitanza ai tavoli riorganizzativi del Corpo? E perché continuano a mancare pianificazioni e programmazioni operative dal Comando del Corpo, che impegna risorse solo sulle piazze turistiche e per effetti vetrina?».

Rincara la dose anche il Sulpl con il segretario romano PL, Marco Milani: « Mortalitá da incidenti stradali e furti d'auto in aumento, Corpo dei vigili sotto organico (mancano all'appello 3000 unitá e ormai al lumicino le figure di coordinamento degli ufficiali) e periferie sguarnite.

