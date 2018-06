Roma, tir contro moto sulla Pontina: nell'incidente il centauro muore decapitato. Lunghe code

Incidente tra un mezzo pesante e una moto al km 20,500 della Pontina, all'altezza dello svincolo di Pratica di Mare in direzione Roma. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza e la Polizia stradale. Al momento si registrano code di 3 chilometri in aumento in direzione Roma.



Il motociclista è morto decapitato: s ul posto è intervenuta l'eliambulanza Pegaso 44 che ha potuto solo constatare il decesso del centauro non ancora identificato. Sul corpo non sono stati trovati documenti, si cercherà di verificare l'identità attraverso la targa della moto.



Secondo una primissima ricostruzione il motociclista sarebbe stato agganciato per motivi in corso d'accertamento dal cassone posteriore di un tir che lo ha trascinato per alcuni metri. Sul posto la Polizia Stradale. Astral Infomobilità informa che «la Pontina è chiusa temporaneamente. Uscita obbligatoria a Pratica di Mare». Code anche nel senso di marcia opposto da Spinaceto, verso Latina.