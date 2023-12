Il Natale dello Storytelling, a Roma due appuntamenti da non perdere per la rassegna Mythica

MYTHICA, la rassegna che a Roma viene dedicata allo Storytelling, dedica due appuntamenti al Natale.

Il primo è "Bene-Dicere", racconti tradizionali sul Natale, leggende cristiane e storie sacre da diverse culture che verrà rappresentato il 14 dicembre alle 21 nella Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura (via Appia Antica 136). La performance riporta al pubblico contemporaneo l'antica tradizione dei racconti di Natale quando ci si raccoglieva intorno al fuoco a raccontare storie. Un appuntamento adatto a tutte le età, per lasciarsi incantare dalle storie e dalla musica e al temo stesso riflettere sui valori senza tempo di cui esse sono veicolo.

INFO e PRENOTAZIONI: info@raccontamiunastoria.com



Venerdì 15 dicembre, nella Chiesa di San Francesco a Ripa (piazza San Francesco d'Assisi, 88) alle ore 19 va in scena "Soltanto io ti amo - Pietro e Maria Maddalena", performance di Storytelling/Sacra di e con Paola Balbi e Davide Bardi. Si tratta del racconto appassionato ed emozionante di un pescatore con una famiglia ed una vita normale e di una prostituta con un passato di sofferenza e miseria.

Due storie di infuocato amore, grande passione e profonda tragedia, ambientate in un'epoca tormentata dalla guerra di conquista, dalla fame e dalla violenza. Due personaggi in netto contrasto, ma uniti dall'enormità degli eventi che scossero le loro vite. Concrete, forti, emotive, le storie di Maria Maddalena e Pietro parlano di spiritualità passando per i cinque sensi, facendo sentire al pubblico la profondità delle acque su cui Gesù camminò e la polvere che qualcuno lavò dai suoi piedi.

Stesso giorno ma alle ore 21 si potrà assistere a "Mercanti e pellegrini di storie": un cerchio di storie e racconti sul tema dei pellegrini, dello scambio interculturale, del viaggio come come dimensione di conoscenza e comprensione fra i popoli con il contributo di cantastorie da Italia, Belgio, Libano, Canada, Regno Unito, Nigeria.



