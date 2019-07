Roma, sospensione del servizio di fluidificazione del traffico su via Cristoforo Colombo

Mercoledì 31 Luglio 2019, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi in arrivo per lo scorrimento del traffico susarà sospeso il servizio per fluidificare gli ingorghi, quello gestito dalla polizia locale del decimo gruppo per evitare code e lunghe file traPresenti, invece, l’autovelox e due vigili che però dovranno solo limitarsi a verificare il superamento del limite dei 50 chilometri orari. Un paradosso percepito anche dai pendolari, che hanno inviato decine di mail di protesta al comando dellaNella giornata di lunedì 29 luglio gli automobilisti sono stati costretti ad attese infinite sotto il sole e ci sono volute anche ore per percorrere pochi chilometri. «Comprendiamo i disagi dei cittadini, ma i servizi di fluidificazione vengono sospesi in tutta Roma nel mese di agosto», dichiarano i sindacalisti della Cisl Funzione Pubblica. «Non si tratta di una scelta autonoma del decimo gruppo. Riteniamo – concludono – che sul lungo periodo questi servizi si tramuteranno in uno straordinario alibi per non realizzare opere necessarie a fronteggiare un problema fuori controllo».I commenti di protesta degli utenti sui vari gruppinon si sono fatti ovviamente attendere e le critiche al servizio, anche pesanti, sono arrivate con grande tempestività: «La motivazione per la quale sospendono il servizio? Immagino le ferie....e sarebbe l'ennesima str*****a all'italiana...». E ancora: «Ma anche in agosto il servizio autovelox a metà mattina verso il mare resta attivo, sono chiare le priorità del comando. I pochi vigili disponibili servono a fare cassa dopo aver messo un limite impossibile da rispettare! Neanche l'atac va a 50».La polemica tra cittadini e amministrazione pubblica è dunque aperta e continuerà sicuramente nel corso di un mese d'agosto che si prospetta alquanto infuocato.