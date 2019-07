Piazza Venezia torna Piazza Venezia. Dopo la denuncia di Leggo sostituiti i totem con il nome sbagliato

Martedì 30 Luglio 2019, 21:30

Piazza Venezia è tornata al suo posto. Ora il totem informativo indica correttamente il nome della piazza, tra le più visitate dai turisti. Sembra scontato ma non è così, anzi. Il 1 luglio scorso infatti Leggo denunciò dalle sua pagine di cronaca che il totem appena installato su Piazza Venezia , di fronte al capolinea del tram, assicurava ai passanti di stare su Porta Maggiore.Sembrava uno scherzo, quasi. Ma era tutto vero. Qualcuno aveva sbagliato a posizionare il totem e, confondendo le due piazze, aveva ribattezzato. Mandando in tilt i turisti che cercavano informazioni per spostarsi, magari proprio a bordo del tram, e mandando su tutte le furie tutti quei romani che videro nel totem l’ennesimo spreco di soldi pubblici oltre che un’evidente sciatteria dell’amministrazione capitolina nel curare una delle piazze più visitate al mondo.La notizia esplose tanto che il giorno dopo quei totem vennero incappucciati con buste ella spazzatura, peraltro inguardabili. E oggi finalmente, a distanza di un mese quasi,«Finalmente dopo la mia denuncia - spiegache parlò dalle pagine die i turisti sapranno come orientarsi senza imbattersi nella disinformazione dovuta alla sciatteria. Ci è voluto un mese ma finalmente il totem turistico è andato, viene voglia di dire, nella giusta direzione. Speriamo che il Comune impari ad essere più attento, specialmente con i romani».