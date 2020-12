Roma, si lancia nel Tevere da Ponte Garibaldi: morto. Grave l'amico che si era tuffato per salvarlo

Un uomo di 53 anni è morto dopo essersi lanciato nel Tevere da Ponte Garibaldi, in pieno centro a Roma. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi: un amico, che si era tuffato per cercare di salvarlo, è stato soccorso ma si trova in gravissime condizioni.

È accaduto poco dopo le 15.30. Alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, hanno subito richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti uomini della polizia e dei vigili del fuoco: l'intervento dei fluviali ha consentito di recuperare i due uomini all'altezza di Ponte Fabricio, nei pressi dell'Isola Tiberina.

Per il 53enne non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico, di 50 anni, è stato trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli. Ancora da ricostruire le dinamiche della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 18:29

