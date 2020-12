Roma, rissa al pincio: appuntamento su TikTok dopo la lite tra due ragazze

La maxi-rissa tra adolescenti al Pincio potrebbe essere partita da una lite tra due ragazze, residenti in diversi quartieri di Roma, e da un appuntamento fissato su TikTok, l'app cinese più usata dai giovanissimi. Tra le cause del diverbio ci sarebbe stata una lite avvenuta nella stessa zona, a Villa Borghese, qualche giorno prima.

I contendenti, almeno all'inizio, erano due gruppetti di adolescenti, amici delle due ragazze protagoniste della lite precedente. Da un lato alcuni ragazzi residenti nel quartiere Trieste, dall'altro dei coetanei provenienti dal Tuscolano. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, una delle ragazze non si sarebbe presentata ieri pomeriggio, ma subito dopo i primi diverbi altri adolescenti, apparentemente estranei a quella lite, si sarebbero uniti alla rissa.

I due gruppi contrapposti si sarebbero dati appuntamento su TikTok, dove nei giorni scorsi erano stati pubblicati video di minacce e insulti reciproci. E sempre grazie ai social, il numero dei partecipanti alla rissa sarebbe aumentato, fino alla follia della scorsa notte: una furia cieca di violenza tra ragazzi che, con i locali chiusi, si erano assembrati, in gran parte senza mascherina, in una cornice suggestiva come il Pincio che per una notte si è trasformato in un teatro di follia e degrado.

