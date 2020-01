Tenta di rapinare una farmacia col coltello: dottoressa col bastone lo respinge, arrestato

Cassiera sventa una rapina parlando al rapinatore

Voleva, ma prima il suo tentativo è stato respinto, poi lui stesso è stato bloccato: accade a, in via, dove il merito della reazione è tutto di una dottoressa, che ha fatto desistere il rapinatore agitando un bastone. Arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata.L'uomo, di nome B.S., 34enne romano, che indossava, è stato poi inseguito da un dottore e da altri due dipendenti che lo hanno bloccato insieme agli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Tuscolano in via Alfredo De Luca, angolo Muraccio dell'Archetto. Indosso al rapinatore i poliziotti hanno trovato il berretto e lo scaldacollo usato mentre il coltello gettato nei pressi di via Fosso di Santa Maura, è stato recuperato e sequestrato.