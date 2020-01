Roma, frana su un palazzo di quattro piani: bloccato l'accesso, evacuate 11 persone

La frana si è verificata intorno alle 5.40 ed ha riversato terra e fango su una palazzina al civico 159. Sul posto, come detto, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno tratto in salvo 11 persone rimaste chiuse in casa. I detriti, infatti, avevano ostruito gli ingressi. Nessuno di loro risulta al momento ferito ma i soccorritori stanno verificando se la frana possa aver coinvolto altre persone. Sul posto anche Carabinieri e Polizia, oltre ai tecnici di Acea che hanno dovuto chiudere la condotta idrica rimasta danneggiata.

