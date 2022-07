Roma, rapina al ristorante: cliente al tavolo aggredito e derubato da un uomo a volto coperto

Roma, rapina choc al ristorante. Un cliente, comodamente seduto al tavolo per cenare insieme ad altre tre persone, è stato improvvisamente aggredito e derubato in pochi secondi da un uomo a volto coperto.

L'episodio è avvenuto nella serata dello scorso 1 luglio in un ristorante di Viale Parioli. Il rapinatore era riuscito, grazie ad una felpa con cappuccio e ad una mascherina, a rendersi completamente irriconoscibile. Poi ha compiuto il suo colpo in pochi istanti: si è avvicinato all'uomo, lo ha sorpreso alle spalle e lo ha aggredito, forse minacciandolo con un coltello. L'uomo, spiazzato e terrorizzato, non ha opposto resistenza mentre gli veniva sfilato l'orologio che aveva al polso. Solo dopo essere stato derubato, il cliente del ristorante ha abbozzato un accenno di reazione, ma il rapinatore si era già dato alla fuga, dileguandosi indisturbato all'esterno del ristorante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 14:40

