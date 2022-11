Roma, l'ultimo turno del pompiere Guido Pucci: "Per tutta la vita ho salvato altre vite da terremoti e alluvioni"

di Lorena Loiacono

La divisa dei vigili del fuoco, che ha indossato per 40 anni, sembra gli sia stata cucita addosso.

Guido Pucci, il pompiere capo turno provinciale tra i più presenti a Roma nella macchina dei soccorsi, è andato in pensione e lo ha fatto ieri con un brindisi insieme ai colleghi, con le lacrime agli occhi e l’emozione, inevitabile. «Questo non è un lavoro, è un mestiere. Ci vuole passione, serve il coraggio ma anche la paura: non credete a chi dice di non averne, sarebbe un pazzo scatenato. La paura tante volte ti salva, ti fa ragionare». Ha esperienza da vendere, Guido, e negli anni l’ha trasmessa ai colleghi piu giovani come un padre di famiglia.

È intervenuto sulle rovine dei paesi umbri e marchigiani distrutti dal terremoto il 26 settembre 1997, nel fango dell’alluvione di Sarno il 5 maggio 1998, a L’Aquila per il terremoto del 6 aprile 2009, in Emilia Romagna il 20 maggio 2012 e per l’alluvione di Montalto di Castro del 12 novembre 2012.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA