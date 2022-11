Roma, troppi minori rifugiati da accudire. Il sindacato Mosap: "I poliziotti fanno i baby sitter, niente servizi sociali per giorni"

di Emilio Orlando

Sono 2 o 3 , ogni volta, ma tutti insieme diventano un nutrito esercito. Un flusso continuo, che però si va intensificando nelle ultime settimane. Ecco i bambini che bussano ai commissariati di Roma e di qualche comune della Provincia: sono soli e chiedono asilo. Rifugiati, abbandonati, senza alcuna dimora.

Perché di fronte a certi occhioni, agenti e poliziotte si trasformano in baby sitter per giorni, sorvegliando anche a vista i bambini mentre dormono sulle panche dei commissariati.

È la denuncia del Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia), che punta il dito contro i servizi sociali comunali che non riescono a trovare rapidamente una sistemazione in casa famiglia per questi minori, sottraendo di fatto decine di poliziotti alle loro mansioni quotidiane.

«La situazione di quei commissariati che ospitano i minori che si presentano all’ingresso in condizioni precarie è oramai al limite dell’assurdo - afferma Fabio Conestà, segretario generale del Mosap -. L’impegno su strada di molti colleghi diminuisce, per vigilare sui minori si affievolisce l’impatto delle forze dell’ordine sul controllo del territorio. Ci appelliamo al sindaco Gualtieri affinché individui una idonea modalità operativa da parte dei servizi sociali sulla problematica dei minorenni».



Mercoledì 30 Novembre 2022

