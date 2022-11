L'assessora Funari: "Servizi sociali lenti con i minori rifugiati? Situazione difficile, meglio accoglierli nelle famiglie romane"

di Lorena Loiacono

Non ci sono più posti nei centri di accoglienza: così per i bambini soli, il Campidoglio propone alle famiglie romane di ospitarli. Un’emergenza. Solo a settembre sono stati accolti 250 minori e i numeri sono in aumento. Purtroppo però l’ultimo avviso pubblico per un centro di accoglienza per minori a Roma è andato deserto: e ora bisogna cercare i posti anche in provincia. «Non esistono più le struttura per il transito - spiega l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute, Barbara Funari - ma soprattutto abbiamo un tema di fondi anche se, adesso, è arrivata una nuova circolare: per ogni minore non accompagnato, il rimborso agli enti sale da 60 a 100 euro, come era stato deciso per i minori ucraini in fuga dalla guerra».



