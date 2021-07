Roma, pilotava un drone ad alta quota mettendo a rischio il traffico aereo: denunciato

Pilotava un drone ad alta quota, mettendo a rischio il traffico aereo e sorvolando anche il centro di Roma, violando le norme che prevedono una quota massima di 120 metri. Per questo motivo, un esperto ed appassionato di droni è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti.

Leggi anche > Libero De Rienzo, il pusher dell'attore tradito dai tabulati telefonici

Nonostante il limite di quota stabilito dalla legge per i droni, l'uomo, un 61enne, faceva volare il suo strumento fino a 2000 metri, rischiando di interferire con il traffico aereo. L'uomo era uno degli animatori di una frequentatissima pagina Facebook di appassionati del settore nella quale erano postati video e immagini di droni in volo su centri abitati, parchi, aree protette e anche sopra le zone aeroportuali ben oltre le altezze consentite e alla sua sua identificazione si è arrivati grazie alla segnalazione di un pilota professionista, oltre che da quelle di diversi cittadini.

Gli esperti del Centro nazionale anticrimine informatico della Polizia Postale (Cnaipic) hanno ricostruito le tracce informatiche lasciate da immagini e filmati e, con la collaborazione dell'Enac, sono arrivati a individuare il 61enne, che aveva postato un video del drone in volo sui cieli di Roma, in prossimità di un aereo di linea. È così scattata una perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare oltre ai droni anche il filmato originale, assieme ad altri video per centinaia di ore di volo illegali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA