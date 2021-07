Libero De Rienzo, il pusher dell'attore tradito dai tabulati telefonici

Lo scambio di denaro per acquistare la dose di droga era avvenuto poco distante dalla sua abitazione. Alcune telecamere di videosorveglianza, presenti nella zona di via Madonna del Riposo, avevano infatti immortalato l'attore Libero De Rienzo mentre acquistava un pezzo di eroina da Mustafà Lamin, un pusher gambiano di 31 anni. Che è stato arrestato ieri. Poco dopo aver assunto la dose, De Rienzo ha iniziato a sentirsi male con i classici sintomi dell'overdose. Gli esami tossicologici stabiliranno se il decesso sia da mettere in relazione ad una partita di stupefacente tagliata probabilmente con sostanze velenose, per aumentare il guadagno dello spacciatore.

Libero De Rienzo, arrestato un pusher africano: «Fu lui a dargli l'eroina»



Il colpo di scena sul caso della morte di Libero Di Rienzo è iniziato quando, dopo il sopralluogo in casa dell'attore, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Pietro e quelli della stazione di zona si erano messi sulle tracce del pusher. Un'attenta analisi dei tabulati telefonici e delle celle a cui i telefoni erano agganciati quel pomeriggio del 14 luglio, hanno consentito di collocare fisicamente e temporalmente lo spacciatore proprio nei pressi dell'abitazione dell'attore napoletano residente a Roma.



A condurre inquirenti ed investigatori in casa del venditore di morte è stato anche il tipo di stupefacente rinvenuto accanto al cadavere. Particolare che ha intensificato le indagini, facendo stringer il cerchio attorno al cittadino del Gambia dopo aver passato a setaccio tutti gli ambienti dello spaccio, fino ad arrivare al quartiere di Torre Angela al Casilino.

Il criminale si nascondeva in un appartamento del quartiere insieme ad un suo connazionale, pure lui arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nella casa i carabinieri hanno sequestrato 8 grammi di eroina. Lo straniero che ha venduto la droga a Libero di Rienzo dovrà rispondere anche di morte in conseguenza di altro reato.

