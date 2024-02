Roma, blitz degli attivisti: «Basta animali nei circhi». Imbrattata la fontana dei leoni di Piazza del Popolo VIDEO

di Redazione web

Imbrattata la fontana dei Leoni a piazza del Popolo a Roma con vernice gialla e rossa. Il blitz è stato compiuto da due animalisti che hanno esposto anche una scritta “Basta animali nei circhi”. Sul posto i carabinieri.

I due attivisti portati in caserma dai carabinieri

I due attivisti sono stati portati dai carabinieri nella caserma di San Lorenzo in Lucina. La loro posizione è al vaglio e rischiano una denuncia. I due avrebbero gettato vernice gialla, rossa e arancione sul marmo candido della base dell'obelisco e sopra le statue dei leoni.

Denunciati per danneggiamento

Saranno denunciati dai carabinieri per danneggiamento i due attivisti fermati per il blitz in piazza del Popolo in cui è stata imbrattata la Fontana. Si tratta di un uomo e una donna. «Diamo il lancio alla nuova campagna Kimba, Ruggiti di libertà» si legge in alcuni post sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 14:21

