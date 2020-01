Roma, paura in centro: straniero entra in un hotel e tenta di prendere pistola a carabiniere

in pieno centro a Roma, tentando di entrare in alcune stanze e una volta arrivati i Carabinieri ha seminato il panico provando anche a prendere la pistola a uno dei militari dell'Arma. Protagonista un 25enne del Ghana, arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo riferisce l'Adnkronos.e dopo alcuni tentativi del personale di servizio di bloccarlo sono stati allertati i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Alla vista dei militari l'uomo ha aggredito uno di loro afferrandolo per il collo e ha morso al braccio un altro militare. Alla fine il ghanese ha cercato anche di strappare via la pistola a uno dei carabinieri, non riuscendoci grazie al dispositivo antistrappo. Il 25enne è stato arrestato e giudicato con il rito direttissimo e si trova ora in carcere in attesa della perizia psichiatrica disposta dal giudice.