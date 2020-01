Violenza choc a Roma, 30enne denuncia: «Un uomo mi ha minacciato, aggredito e stuprato»

Martedì 28 Gennaio 2020, 13:55

Una notte da incubo, quella vissuta da undi età compresa tra i 25 e i 30 anni in una delle zone più centrali di. Il giovane, infatti, nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è precipitato affannosamente verso un'auto dei carabinieri, denunciando di essere statoda un uomo a, in una delle zone tradizionali della movida capitolina.Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, raccontata anche da Giuseppe Scarpa per Il Messaggero. Di certo c'è che i carabinieri, che si trovavano di pattuglia lungo, sono stati raggiunti dal giovane all'altezza del Ministero dell'Istruzione. Il giovane ha raccontato, in quei momenti concitati, di essere stato aggredito e di aver subito un: «Stavo parcheggiando l'auto quando un uomo all'improvviso mi ha raggiunto, è ancora qui in zona, sono appena scappato da lui». I militari, a quel punto, hanno seguito il ragazzo, ma dell'aggressore non c'era più traccia.La vittima, però, ha fornito ai carabinieri una descrizione dettagliata del suo aggressore, rivelando altri particolari: «Quell'uomo mi ha, per poi minacciarmi e costringermi ad andare a prelevare al bancomat per consegnargli dei soldi». Proprio in quel momento il giovane avrebbe deciso di iniziare a fuggire, correndo verso viale Trastevere alla ricerca di aiuto.Due ore dopo, i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto aggressore: intervenuti per sedare una rissa in un bar di, i militari hanno fermato un uomo, il cui aspetto corrisponderebbe con la descrizione fornita dal giovane. Si tratta di un italiano, di pochi anni più grande della vittima, attualmente in stato di fermo disposto dal pm Maria Gabriella Fazi e accusato di violenza sessuale e tentato furto. Sarà il gip, nelle prossime 24 ore, a decidere se convalidare l'arresto: per gli inquirenti, infatti, la versione fornita dalla vittima non sarebbe lineare ed è probabile che si proceda, oltre all'interrogatorio dell'accusato, anche ad un nuovo ascolto del giovane.