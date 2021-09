Dramma a Roma, padre e figlio cadono da un tetto a 5 metri d'altezza: morto l'uomo, in gravi condizioni il 27enne

Tragedia alle porte di Roma. Stavano controllando dei lavori sul tetto di una tipografia, quando sono caduti da un'altezza di cinque metri. È morto così un uomo di 58 anni, mentre il figlio 27enne è ricoverato in gravi condizioni al Gemelli di Roma.

L'incidente è avvenuto a Monterotondo, poco dopo le 18.30 di ieri, nella tipografia di proprietà del 58enne morto dopo essere caduto dal tetto. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del proprietario per le gravi lesioni riportate, mentre il figlio è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso per le numerose fratture riportate, non in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Monterotondo indagano insieme a personale dell'Asl Roma 5. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale La Sapienza per l'esame autoptico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 13:10

