Alla RomaOstia sbarca il mental training: atleti preparati dallo psicologo dello sport

La Psicologia dello Sport debutta alla Huawei RomaOstia Half Marathon grazie al contributo di Sarah Corazzi e Cecilia Somigli, runners amatoriali e professioniste in questo ambito, che hanno elaborato il programma “USA LA TESTA!”, il progetto che prevede un completo percorso di Mental Training per affrontare in modo più consapevole, positivo e funzionale sia il periodo di preparazione sia i propri obiettivi di gara. Dal mese di gennaio, con una cadenza quindicinale, verranno inviate a tutti gli iscritti “pillole” di psicologia dello sport per affrontare i diversi aspetti della partecipazione alla gara

Il programma USA LA TESTA! predisposto da Cecilia Somigli e Sarah Corazzi, esperte e professioniste della Psicologia dello Sport, intende promuovere quelle risorse latenti nell’atleta utili al miglioramento della prestazione. Infine, a Casa Roma Ostia nei giorni precedenti alla gara, Sarah Corazzi e Cecilia Somigli saranno presenti per delle brevi sessioni di allenamento mentale da svolgere in piccoli gruppi o individualmente su prenotazione1 .



L’attività sportiva richiede costanza e impegno nell’allenamento, volontà di tener duro di fronte alla fatica e ai sacrifici, capacità di sopportare la pressione emotiva di una gara e dei giorni che la precedono. Con lo sport l’atleta costruisce l’immagine che ha di sé in relazione ai propri limiti e obiettivi, alle proprie motivazioni, agli avversari e al pubblico. Più riuscirà a utilizzare le proprie risorse per mettere in campo performance di livello, più ne potrà trarre un’immagine di sé come efficace, competente e di valore.