Ostia, scoperto un museo di reperti archeologici illegali: ben 7mila pezzi catalogati in casa e pronti alla vendita

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto e sequestrato una collezione privata di oltre 7.000 beni di interesse storico-archeologico proposti - tramite un catalogo fotografico - per la vendita a facoltosi acquirenti. Il “museo occulto” era in un’abitazione a Lido di Ostia: esposti in apposite teche in legno e vetro - catalogati accuratamente - fossili, anfore, vasellame e statue in terracotta e ceramica, armi, oggetti sacrali, ornamenti in oro, argento, bronzo, avorio ed osso, strumenti medico-chirurgici ed oltre 4.000 monete in oro, argento e bronzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 07:00

