Roma, la bufala dei bimbi morti dopo il vaccino al "Bambino Gesù”. L'ospedale: «Attenti alle fake news»

«Ci sono arrivate segnalazioni su una notizia totalmente falsa che starebbe circolando qui su Facebook e su altri social». Con lungo post pubblicato su Facebook martedì 17 agosto, l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma smentisce una fake news che circolava da giorni sui social in gruppi complottisti e no vax.

«Al Bambino Gesù di Roma Gianicolo stavano portando in camera mortuaria tre adolescenti morti perché il giorno prima avevano fatto la prima dose di questa m***a». Questo, il messaggio che circolava sul web creando allarmismo sugli effetti fatali del vaccino per cui sarebbero morti tre bambini.

Il testo della bufala ha sempre lo stesso testo, quello pubblicato da tale Patty: «Ma cosa giudicate se non sapete che caxxo si prova a vedere tua figlia che non respira, cianotica, senza battito cardiaco per un maledetto siero sperimentale???? Può accadere ai vostri cari e che fate…. poi capite???? Non si può morire a 16 anni. Ieri ero al Bambino Gesù di Roma Gianicolo e stavano portando in camera mortuaria tre adolescenti morti perché il giorno prima avevano fatto la prima dose di questa m***a. A me non ha fatto nulla ma i ragazzini li devono lasciare stare».

«La notizia - replicano dall'ospedale Bambin Gesù -, ovviamente, è assolutamente priva di qualsiasi fondamento, ma resta la grave responsabilità di aver inventato e messo in circolazione questa falsità. Per questo motivo abbiamo già provveduto a segnalare l'accaduto e i profili coinvolti all'assistenza di Facebook, allertando contemporaneamente il nostro ufficio legale. Nessun evento avverso significativo si è registrato nel nostro Ospedale in seguito alla somministrazione del vaccino. La vaccinazione - cogliamo l'occasione per ribadirlo - resta l'arma più efficace e sicura per proteggere anche i ragazzi dalle conseguenze più gravi del Nuovo Coronavirus. Grazie a tutti coloro che ci hanno segnalato questa fake news».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 11:56

