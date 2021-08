Emergenza caldo, al Bioparco di Roma ghiaccioli per rinfrescare gli animali

(LaPresse) L'ondata di caldo che sta interessando in questi giorni la Penisola non fa boccheggiare e sudare solo uomini e donne, ma anche gli animali. Per questo motivo al Bioparco di Roma hanno escogitato uno stratagemma per donare un po' di sollievo alle specie ospitate più sensibili al clima torrido: creare dei ghiaccioli con all'interno il cibo a loro più gradito. E così ecco che più volte nell'arco della giornata gli addetti offrono dei gustosi gelati al gusto sardina alle otarie e al gusto anguria e pesca a suricati e scimpanzé. "Ai nostri animali questo sistema sembra piacere molto" spiega Yitzhak Yadid, responsabile zoologico della struttura: "Quando scoprono che dentro il ghiaccio è nascosto un pezzo di frutta, qualcosa di dolce o un pesce gradiscono molto".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 07:03

