Roma, Onorato: «Sgomberato galoppatoio di Villa Borghese da concessionari scaduti»

Operazioni di sgombero nel galoppatoio di Villa Borghese a Roma. Dopo la revoca della concessione dell'area da parte di Roma Capitale, per morosità da parte del centro ippico a cui era stata affidata la gestione e a conclusione dell'esito dei vari ricorsi da parte dello stesso (tutti respinti) oggi la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta per liberare l'impianto e affidarlo alla Fise (Federazione Italiana Sport Equestri). I 36 cavalli presenti, sono stati tutti visitati da personale veterinario e ora saranno affidati ai legittimi proprietari. Al termine delle procedure, saranno avviate le operazioni per la rimozione di tutta l'attrezzatura per l'equitazione. «Questa mattina, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, il Secondo Municipio e la Polizia di Roma Capitale, che ringrazio, abbiamo sgomberato il Galoppatoio di Villa Borghese dai concessionari ormai decaduti dal 2017» ha spiegato l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato che precisa: «Lo stato di irregolarità degli occupanti era stato confermato da una sentenza del Consiglio di Stato già nel 2020».

«È ferma intenzione di questa giunta ripristinare la legalità su tutta l’impiantistica sportiva comunale - ha aggiunto Onorato -. Recupereremo tutti quegli impianti ormai decaduti da anni, che hanno morosità nei confronti di Roma Capitale o che hanno preferito non pagare i mutui garantiti da Roma Capitale, e affideremo quelle stesse strutture al mondo dell’associazionismo di base, delle federazioni sportive e degli imprenditori in grado di investire e garantire una fruizione pubblica dello sport. Aiuteremo nel frattempo i concessionari che hanno avuto problematiche derivanti dalla pandemia o dall’aumento delle bollette». «Quello di oggi è solo un primo passo - ha concluso Onorato - cui seguiranno, come avevamo promesso, tutti gli altri, fino al completo raggiungimento del nostro obiettivo».

«Grazie alla collaborazione con il servizio veterinario della Asl, attraverso l’intervento degli uffici della Direzione Benessere Animali abbiamo predisposto tutto il supporto necessario a garantire le condizioni ottimali per la cura dei trenta tra cavalli e pony ospitati nella struttura» ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. «Con l’azione odierna – ha aggiunto Alfonsi - passiamo finalmente alla fase attuativa dell’accordo di collaborazione tra Comune di Roma Capitale e Federazione Italiana Sport Equestri, che prevede, tra l’altro, la riqualificazione della storica struttura e la presa in custodia dell’area delle scuderie predisposta dal Comune per ospitare le botticelle».

