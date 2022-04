Nigeriano armato di coltello terrorizza i passanti: bloccato solo con il taser

Attimi di paura a Roma quando un uomo nigeriano armato di coltello ha iniziato a minacciare le persone a passeggio per strada. Per bloccarlo i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno utilizzato lo spray urticante, senza effetti, e poi il taser. E' successo ieri pomeriggio, 10 aprile, in via Chiabrera zona Ostiense.

I militari sono intervenuti in ausilio agli agenti della polizia locale di Roma Capitale che, poco prima, aveva tentato di fermare l'uomo armato di coltello da cucina, lungo 24 cm con lama di 13 cm, che minacciava i passanti. I carabinieri hanno prima cercato di fermarlo utilizzando lo spray urticante in dotazione, senza però ottenere l'effetto sperato. A quel punto i militari hanno impiegato il taser in dotazione e lo hanno immobilizzato e arrestato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 19:46

