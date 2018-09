Palpeggia ragazza di 20 anni sulla metro A: un passeggero lo affronta, arrestato 37enne

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato arrestato dopo aver palpeggiato una ragazza di 20 anni nella metropolitana di Roma. R.H., 37enne bengalese, avrebbe non solo costretto la ventenne, sua connazionale, a subire le molestie all'altezza della stazione Termini impedendole di divincolarsi, ma poi la avrebbe inseguita fino all'uscita della stazione Cipro della metro A. In quel momento un signore, notando la scena, è intervenuto cercando di proteggere la giovane fino all'arrivo degli agenti.E' stato alle ore 9 circa a Via Cipro che una pattuglia ha notato i due uomini che si stavano affrontando in modo concitato. Insieme a loro era presente la ragazza bengalese in lacrime, che, alla vista degli agenti, subito intervenuti per bloccare la lite in corso, ha raccontato loro l'episodio avvenuto poco prima: il 37enne l'aveva costretta a subire le molestie fino all'intervento di un altro passeggero, che solo in un primo momento è riuscito a fermarlo nel suo intento. Poi le molestie sono proseguite fino all'intervento del secondo passante.R.H. è stato condotto al Comando di via del Falco, dove il reparto di Polizia Giudiziaria ha proceduto all’arresto per violenza sessuale, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà domani mattina.