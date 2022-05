Furiosa lite tra coinquilini finisce a coltellate: due feriti

Una lite tra due coinquilini, un iraniano di 32 anni e un afghano di 33 anni, è finita a coltellate in un appartamento di via delle Allodole a Roma. I due hanno iniziato a litigare in casa, poi sono partite le coltellate.

La lite è continuata in strada dove alcuni passanti hanno tentato di dividerli e hanno chiamato la polizia. L'afghano ha riportato ferite più gravi ma non è in pericolo di vita mentre l'iraniano ha ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Casilino e delle volanti. L'iraniano è stato arrestato per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 22:57

