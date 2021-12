Roma-Lido, solo due treni in funzione per l'intera tratta: ritardi anche di 40 minuti, ira dei pendolari

di Lorena Loiacono

“Non salite su quel treno”: sembra il titolo di un film horror e in effetti, somiglia molto a quello che stanno vivendo i pendolari della Roma-Lido che ormai sui social lanciano appelli come “Chi può, ad Acilia prenda il bus S15”, per organizzare i flussi dei passeggeri avvisandosi l’uno con l’altro ad ogni guasto o corsa saltata. Ieri circolavano solo due treni e così la ressa alle fermate e a bordo dei treni era insostenibile. In quei momenti non c’è Green pass che tenga, né controlli.

Le attese superavano i 35 minuti: le banchine erano stracolme e si faceva fatica anche a salire a bordo. «Dobbiamo andare a lavorare – denunciano i pendolari – non è possibile aspettare così tanto: qui ci si dimenticata che abbiamo pagato l’abbonamento per un servizio che non esiste più». La tratta ha perso 5 delle 13 fermate previste, con un’escalation impressionante di guasti. Da programma, senza le 5 fermate, i treni dovrebbero passare ogni 22 minuti nelle ore di punta, almeno in base alle partenze previste dalle ore 5 alle 12 del mattino. Ma non funziona comunque, un esempio? Nell’ora di punta, tra le ore 7 e le 8, il treno è passato alle 7:49 e poi alle 8:33. Con i ritardi che si accumulavano di ora in ora.

