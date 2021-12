Roma, scuola "Pavese". Dopo la denuncia di Leggo arriva il bypass ai riscaldamenti rotti: i bimbi possono tornare in classe

Possono tornare in classe i bambini della scuola “Cesare Pavese” di Torrevecchia, assenti da giorni a causa del freddo. Il guasto alle tubature del riscaldamento, denunciato dalle pagine di Leggo, è stato sistemato dal Simu con un bypass al tubo: ieri a fine mattinata i termosifoni nelle aule hanno ripreso a funzionare.

Roma, riprendono le occupazioni: gli studenti "conquistano" i licei Farnesina, Augusto e Plauto

Da giorni circa 120 bambini (sui 400 iscritti) non andavano più in classe per paura di ammalarsi. Oggi riprende anche l’orario completo visto che, per il freddo, i bambini uscivano alle ore 14 e non alle 16. «Durante la pausa natalizia – spiega la vicepreside Caterina Caputo – verranno fatti i lavori per sistemare l’intera tubatura andata fuori uso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA