Roma, il sindaco Gualtieri incontra il premier Draghi: «Il governo è al fianco della Capitale per il suo rilancio»

Confronto importante, questa mattina, per il rilancio della Capitale. Il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato il premier Draghi per discutere dei temi principali, a partire dal PNRR, su cui costruire il futuro della città. «È stato un incontro molto positivo e l'avvio di una collaborazione e di un dialogo che proseguiranno» rivela il primo cittadino con un post sul suo profilo Facebook.

«Abbiamo parlato di infrastrutture, mobilità, transizione ecologica e digitale, e delle grandi sfide del Giubileo e dell'Expo - si legge -. Stiamo lavorando per assicurare nel medio periodo fondi soprattutto per la dotazione di metropolitane, Roma deve avere una rete adeguata».

«Il Governo è al fianco di Roma - conclude - e ha già fatto molto a partire dalle risorse stanziate per il Giubileo e per il trasporto rapido di massa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 16:03

