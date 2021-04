Roma, incidente su via Cristoforo Colombo: ambulanza si ribalta, a bordo un bambino. Quattro feriti, traffico in tilt

Incidente fra un'ambulanza e un'auto in via Cristoforo Colombo, altezza via dei Georgofili a Roma. Secondo quanto si apprende, l'ambulanza rimasta coinvolta nell'incidente è un'ambulanza privata (non Ares 118) che era impegnata nel trasferimento di un bambino al Bambino Gesù per la somministrazione di terapia. A quanto ricostruito dalla polizia locale, l'ambulanza nello schianto si è ribaltata. Quattro i feriti.

Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno trasportato il bambino e la mamma al Bambino Gesù. Tre feriti sono stati invece portati in diversi ospedali in codice rosso per dinamica ma non gravi.

Diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Tintoretto per i rilievi e viabilità: nello schianto l'ambulanza ha colpito un lampione della corsia centrale, sia la corsia centrale che quella laterale sono state chiuse paralizzando totalmente il traffico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA