Roma, incendio in una discaica abusiva, aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati, si barricano in casa, rabbia e proteste sui social

Venerdì 26 Luglio 2019, 01:20

Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di Montesacro, Talenti Salaria e Tufello: un incendio, probabilmente sviluppatosi da una discarica abusiva, ha reso irrespirabile l'aria in quella zona di Roma. Sui Social sono innumerevoli i post di disagio da parte dei cittadini, che raccontano di essersi dovuti barricare in casa, chiudendo le finestre, per cercare di non fare entrare in casa odori nauseabondi e il fumo scaturiti dall'incendioSecondo quanto riferito dai cittadini, sui social newtork e dalla pagina Facebook Reporter Montesacro , l'ncendio avrebbe reso addirittura soffocante l'aria della zona, a causa di un incendio che è scaturito tra la Via Salaria e l'Olimpica. In zona sarebbero presenti i vigili del fuoco, che starebbero tenendo sotto controllo l'incendio.(foto Reporter Montesacro)