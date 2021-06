Roma, incendio in un supermercato nella notte: il locale divorato dalle fiamme

Un incendio, questa notte, ha quasi completamente distrutto i locali di un supermercato a Roma. È accaduto intorno alle 4 in via Monte Cervialto, in zona Val Melaina.

L'incendio si è originato dalla zona frigoriferi all'interno del supermercato, al civico 7 di via Monte Cervialto, causando danni ingenti all'impianto elettrico e a tutte le strutture in plastica. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme distruggessero l'intero locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 11:24

