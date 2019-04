L'incendio che si era sviluppato ieri sera alla periferia est di Roma, in una discarica abusiva, è ora sotto controllo: lo hanno annunciato i vigili del fuoco su Twitter, spiegando che sono in corso adesso le «lunghe operazioni di bonifica». spegnere gli ultimi focolai del vasto rogo, divampato nella notte: stanno smassando e raffreddando i materiali coinvolti nell'incendio, procedendo con la bonifica.



Da ieri sera #vigilidelfuoco impegnati per l’#incendio di rifiuti in una discarica a #Roma, altezza viale Togliatti: rogo sotto controllo, lunghe le operazioni di bonifica #26aprile 8:30 pic.twitter.com/FnAYuJVscl — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 26 aprile 2019

Quando è divampato l'incendio una densa colonna di fumo nera e un odore acre si sono sollevati su tutta la zona. ​Secondo quanto si è appreso, l'area interessata sarebbe ampia circa 400 metri quadrati. Il rogo è divampato ieri in zona Collatina, alla periferia est della Capitale, intorno alle 23: a bruciare materiali di risulta in una discarica abusiva di grandi proporzioni nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, un'area in parte già sequestrata nei mesi scorsi.

Ultimo aggiornamento: 10:20

