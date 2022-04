Incendio di un mezzo Ama, la notte scorsa intorno alle 23.40, in corso Rinascimento a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Come si apprende dagli stessi vigili, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma le fiamme hanno completamente distrutto la spazzatrice e danneggiato due auto in sosta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 08:40

