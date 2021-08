Due maxi incendi sulla Cristoforo Colombo, traffico in tilt e code da incubo

Traffico in tilt sulla Colombo e rientro da incubo per i villeggianti dalle vacanze. Due incendi vaste proporzioni, divampati nelle prime ore del pomeriggio hanno costretto migliaia di automobilisti a trascorrere diverse ore in fila al rientro dal mare.

Infatti diverse pattuglie della polizia locale dì Roma Capitale sono intervenute per mettere in sicurezza un'area interessata da un vasto incendio in zona Malafede che si è propagato in un’area molto vasta tanto da provocarne un altro. Le chiusure che sono state effettuate per permettere agli elicotteri dei vigili del fuoco di domare le fiamme hanno riguardato via Fiumalbo, da via Ostiense a via Nino Taranto, e via Ostiense, da via Fiumalbo in direzione via Vitinia. A causa della fitta coltre di fumo è stato sospeso anche il servizio ferroviario della Roma Lido.

La situazione si è aggravata intorno alle 16,30 per un incendio di sterpaglie divampato tra via del Casale della Caccia e Piazzale Dino Viola che ha portato alla chiusura di Via di Trigoria in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via del Casale della Caccia ed il Centro Sportivo della A.S. Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 20:37

