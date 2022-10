Roma, finalmente prende vita il Parco sul Tevere:panche, tavoli, giochi e verde attrezzato sulla sponda destra

di Lorena Loiacono

Panche e tavoli, giochi per bambini e un’area fitness per tutti, alberi, viali e una costante cara del verde. Così prende vita la riva del Tevere, sul Lungotevere Pietra Papa a ridosso di Ponte Marconi sulla sponda destra del fiume. L’intervento di riqualificazione ha visto uno stanziamento di 1,6 milioni di euro per l’area di una superficie di circa 3,5 ettari. Diventa un parco vero e proprio, accessibile con viali e pronto ad accogliere nuove alberature, in arrivo entro l’anno. I bambini potranno andare lì a giocare, anche con giochi sperimentali, vale a dire di equilibrio e sonori dove è presente un’area per fare sport all’aperto. Ieri hanno effettuato un sopralluogo sulla riva del fiume il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e il Presidente del Municipio 11, Gianluca Lanzi. Necessario uno sgombero dell’area di Marconi da un insediamento abusivo, oltre alla bonifica e pulizia dell’area, eseguito tra luglio ed agosto dello scorso anno.

Entro novembre è prevista la piantumazione di alberature e arbusti e a breve arriverà anche un chiosco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 07:00

