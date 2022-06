Roma, Gualtieri: giardino intitolato ad Almirante? «Sarebbe inopportuno»

Un giardino per Giorgio Almirante? «Penso che sarebbe inopportuno». Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della visita alla libreria Le Torri di Tor Bella Monaca, in merito alla polemica sorta dopo la proposta del Municipio VI di intitolare un'area a Giorgio Almirante. «E' una competenza comunale e non penso che accoglieremo questa proposta - ha sottolineato Gualtieri - . E' legittimo che venga fatta ma tutto il rispetto per le figure come Giorgio Almirante, non penso che sia opportuno intitolargli un luogo».

Dopo dall'approvazione nei giorni scorsi di una mozione per intitolare un giardino al fondatore e leader del Movimento sociale italiano, Giorgio Almirante, nella zona delle Torri, si è aperto un caso nella Capitale. La proposta è stata bollata dai dem in Campidoglio Mariano Angelucci e Nella Converti come «inaccettabile. Un atto assolutamente strumentale visto che il potere decisionale sulla toponomastica spetta a Roma Capitale». Per il presidente del Municipio VI Nicola Franco si tratta invece «di una pacificazione nazionale che azzeri le polemiche a cui la sinistra per decenni ci ha abituati» e aggiunge «Almirante sarà solo il primo grande personaggio della Destra italiana a cui dedicheremo un giardino, seguito da molti altri come Teodoro Buontempo. Non si strappi i capelli la sinistra, però: noi proponiamo di lanciare sul Sesto Municipio la Giornata della Pacificazione».

