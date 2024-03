Roma, furto in una gioielleria nel cuore di Prati: colpo da 150mila euro. I ladri fanno saltare la saracinesca

Furto nella notte in una gioielleria di via dei Gracchi, nel quartiere Prati, al centro di Roma. Sul posto la polizia. Rubati gioielli per 150mila euro. I ladri hanno divelto la saracinesca e la porta d'ingresso della gioielleria. Al vaglio le immagini delle telecamere di zona.

Cosa è successo

Questa notte, alle 2 circa, un gruppo di malviventi, ha divelto la porta d'ingresso della gioielleria Fichera in via dei Gracchi e ha portato via gioielli in oro, argento e pietre preziose, per un valore del bottino che si aggira intorno ai 150mila euro. Le segnalazioni di furto in corso, ha fatto arrivare sul posto le volanti della polizia del Commissariato Villa Glori ma i malviventi erano gia' scappati.

Sul posto anche la Scientifca

Scattato l'allarme, poco dopo le 2, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. In via dei Gracchi anche gli investigatori della scientifica, a caccia di tracce lasciate dalla banda. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza sia della gioelleria che della zona, dalle quali potrebbe arrivare elementi utili a rintracciare i ladri, riusciti al momento a dileguarsi.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA