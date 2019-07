Roma, ecco il programma estivo di Rainbow Magicland: show, spettacolti e tanto divertimento

Rainbow MagicLand - il più grande parco divertimenti di Roma - dopo il grande successo del Magic Fire Festival, arricchisce il suo palinsesto con nuovi incredibili appuntamenti estivi: live show, animazione, schiuma party, dj-set e spettacoli ogni weekend. Uncartellone di grandi eventi e spettacoli che porteranno al Parco il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia, con musica e attrazioni aperte fino a tarda notte.



Ma andiamo con ordine. Si parte il 13 luglio con Ultraviolet Fluo Party: al calar del sole spettacolari lampade Wood faranno risaltare ogni cosa, persone e attrazioni, grazie all’effetto del colore fluorescente, i laser e la macchina del fumo, mentre in consolle si alterneranno musica dance, house, elettronica, commerciale fino a tarda notte. Sabato 20 luglio, la festa più famosa ed irriverente d’Italia incontra il nuovo Rainbow MagicLand, per dar vita a “Muccassassina Splendido Summer Festival”: 11 ore di musica no-stop, Pop / House Music Dj Set, Fabulous Drag Queens, Live Shows & gogo boys, area ristoro & BBQ, ma soprattutto tutte le attrazioni del Parco incluse nel biglietto, al prezzo folle di 13.00 euro. Il 27 luglio, MagicLand spalanca i cancelli al sound energetico e coinvolgente di USAI, per dare inizio a una serata imperdibile. A seguire lo show case di Daniel&Astol, due giovanissimi cantanti ma già di successo, che con la loro musica faranno tremare ogni cosa. Ancora estate in musica per la Capitale del divertimento, chesabato 10 agosto vi farà scatenare con la band Voglio tornare negli anni 90, un viaggio nel tempo con la festa che tutti stavano aspettando.



Dj set, vocalist, animazione, le hit più belle di quegli anni e uno strepitoso schiuma party, per divertirsi insieme fino all’1.00 del mattino. Il 24 agosto, tutti pronti per ballare e cantare, al ritmo dei grandi successi di una vera icona della musica pop Lady Gaga, con un evento interamente dedicato a lei: ARTPOP, Lady Gaga Show. La band ripercorrerà l’intera carriera musicale dell’artista italoamericana dal 2008 ad oggi, portando sul palco i suoi migliori successi, infiniti cambi d'abito, effetti, luci, musica, e l’unica impersonator polistrumentista di Lady Gaga. Per concludere il calendario estivo, appuntamento con il grande rock, il 31 agosto è il momento della cover band Riff Raff, che accenderà Rainbow MagicLand con due ore di spettacolo e musica, interpretando classici come “High Voltage”, sino ad arrivare a brani come “If you want blood-you got it ”,” Highway to hell”, passando per ”Back in black”, “The “razor’s edge”, ”Ballbracker” senza dimenticare “For those about to rock”. Ogni evento regala ai visitatori la possibilità di visitare il Nuovo Rainbow MagicLand in un’atmosfera unica, con tutte le novità di questa stagione: la nuova e lussureggiante Tonga, la selvaggia area Giungla. Dedicati a grandi e piccoli, gli spettacoli sempre disponibili e pronti a trasportarvi in mondi lontani. Al Gran Teatro è in scena Aladin, la magia del musical, pronto ad avvolgere con le atmosfere dell’oriente, mentre il Piccolo Teatro, ospita Camelot "il potere dei quattro elementi", ambientato alla corte di Re Artù. Insomma, a Rainbow MagicLand ce n’è davvero per tutti: da non perdere assolutamente il nuovo “Haunted Hotel”, l’attrazione dark fra le più amate dai veri temerari, ambientata in un terrificante hotel abitato da zombie minacciosi che, con i suoi interni tenebrosi ed agghiaccianti, metterà a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti. Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA