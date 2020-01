Operazione antidroga a Centocelle, Torre Maura e Alessandrino: sgominata banda di spacciatori

Operazione antidroga dei carabinieri nei quartieri di Centocelle, Alessandrino e Torre Maura. I carabinieri della compagnia Roma Casilina, a Roma e Montecompatri, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 indagati: due in carcere, tre agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



I sei sono ritenuti responsabili, a vario titolo in concorso tra loro, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento nasce dall'indagine condotta da marzo 2017 a febbraio 2018 in seguito all'arresto in flagranza di alcuni indagati nel quartiere Centocelle, soprattutto per spaccio di cocaina, verificando successivamente come il centro dell'attività si fosse progressivamente spostato nei quartieri Alessandrino e Torre Maura. Le indagini hanno consentito poi di individuare diversi soggetti dediti al traffico di droga nei tre quartieri e il coinvolgimento nelle attività di una coppia, marito e moglie di Montecompatri, agevolati dal ruolo del padre della donna, residente nel quartiere Alessandrino. Sono state documentate inoltre numerose cessioni di sostanza stupefacente in seguito ai contatti telefonici tra pusher e acquirente, nel corso dei quali veniva stabilito un punto di incontro, diverso di volta in volta, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. I destinatari della misura cautelare in carcere sono stati portati presso le case circondariali di Regina Coeli e Velletri.Nel corso dell'indagine, sono stati arrestati in flagranza di reato altre 12 persone e segnalati alla locale Prefettura 18 assuntori di sostanze stupefacenti. Venerdì 3 Gennaio 2020, 09:05

