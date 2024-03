Donna di 40 anni palpeggiata da un uomo: «Mi ha dato un morso in faccia». L'incubo al Pigneto dopo la serata con gli amici

di Redazione web

I carabinieri della Compagnia Casilina a Roma, indagano sulla denuncia presentata da una donna italiana di 40 anni, che ha raccontato che nella notte tra venerdì e sabato alle 2 circa, sarebbe stata aggredita da un uomo in via Cristoforo Buondelmonti nel quartiere Pigneto.

La denuncia della donna

La vittima ha detto che mentre rincasava dopo essere stata in un locale con amici, le si è avvicinato un uomo, forse straniero che, dopo averla fatta cadere a terra, l'ha palpeggiata dandole un morso in faccia. La donna è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l'aggressore ricorrendo alle cure dell'ospedale Vannini dove è stata medicata e refertata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA