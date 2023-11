Nella capitale si vive meglio? La classifica sulla qualità della vita nelle province italiane

Da molti considerata caotica, da altri la preferita. Senza dubbio Roma è una delle città più belle del mondo ma come ci si vive? È questa la domanda che ci si pone ed oggi c'è una risposta grazie all'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane 2023. Secondo quanto riportato dalla classifica sulla qualità della vita, Roma ha recuperato venti posti rispetto allo scorso anno, conquistando la 64esima posizione per quanto riguarda affitto e lavoro e la 73esima per l'ambiente.

Per quanto riguarda altre categorie, Roma si posiziona male a causa dei tanti ostacoli da superare come i superamenti di biossido di azoto e di polveri sottili; consumi idrici, rifiuti numero di veicoli circolanti.

È discreto il risultato nella classifica di densità di piste ciclabili dove Roma ha ottenuto il 50esimo posto. Ancora male il calo per le aeree verdi urbani, passando dal 14esimo al 39esimo posto. Una crescita leggera riguarda il numero di autoveicoli elettrici, con la Capitale al 27esimo posto. Ottimo, invece, il risultato riguardante l'offerta di trasporto pubblico: la città eterna ha conquistato il podio a differenza del 2022 quando era al 4° posto.

Pessima la raccolta differenziata con il 91esimo posto. Per quanto riguarda la classifica legata a Reati e Sicurezza la provincia di Roma regista un dato negativo: si posiziona al 103esimo posto su 107 province. Tale situazione nasce dal momento che sono sempre di più i reati contro il patrimonio, omicidi volontari e tentati omicidi. Uno spiraglio di luce, invece, si ritrova nella categoria Sicurezza sociale e Istruzione e Formazione dove Roma è passata dal 10° all'8° posto. Sono sempre di più le persone che conseguono il diploma delle scuole superiori e il diploma di laurea. Anche il sistema salute è funzionante nella provincia di Roma che si conferma al 10° posto.



