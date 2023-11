Roma, il Black Friday dà il via allo shopping delle feste

di Lorena Loiacono

Si accende lo shopping nelle strade della Capitale, le promozioni del Black Friday sono già partite: tirano lo volata agli acquisti prenatalizi e le luminarie iniziano a fare atmosfera. Gli addobbi in molti negozi già ci sono, le luci su strada si fanno attendere ma arriveranno. Il venerdì nero degli sconti è infatti già partito, in largo anticipo, con promozioni di ogni genere dal 20% al 50% e ieri, complice la domenica a piedi, erano tanti i romani a spasso per le grandi strade dello shopping “sotto casa”, da via Cola di Rienzo a viale Marconi fino a via Tuscolana. C’è chi ha già acceso le luci di Natale e chi dovrà aspettare: «le luminarie sono importanti, creano atmosfera - sottolinea Valter Giammaria, presidente Confesercenti Roma - ognuno faccia la sua parte. I negozi sono molto attenti a questi investimenti». I grandi centri commerciali sono praticamente pronti mentre per il centro, da via Condotti a via del Corso bisognerà aspettare il 30 novembre.

«Renault illuminerà via Condotti - ha spiegato Gianni Battistoni - con la banda musicale e il sindaco Gualtieri e porterà gli alberi in dieci piazze di Roma». Le luci di via del Corso saranno invece allestite da Acea, insieme all’Albero di Natale che, quest’anno, troverà spazio su piazza del Popolo mentre Piazza di Spagna e Trinità dei Monti avranno le luci firmate Dior.

