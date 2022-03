Roma, chiusa la discoteca Notorious: c'erano 340 persone invece delle 25 previste

Oltre la capienza consentita: sequestro preventivo per il Notorius, una discoteca della Capitale. Durante un controllo della polizia, sono stati trovate 340 persone quando invece la capienza consentita è pari a 25.

Oltre a tutto, c'era anche la mancata segnalazione dell'unica uscita di sicurezza presente. All'esterno del locale sono stati sanzionati, inoltre, con una multa di 3 mila euro ciascuno, due giovani intenti ad urinare sulla portiera di una automobile in sosta, davanti a tutti.

Inoltre, anche un night club è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti Covid, perché si avvaleva della collaborazione di una dipendente, a sua volta sanzionata, perchè non in possesso della certificazione verde rafforzata. Sono stati complessivamente controllati 16 veicoli e 57 persone.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 20:30

