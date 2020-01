Bordoni: «In campidoglio nasce il gruppo della Lega»

Giovedì 9 Gennaio 2020, 09:16

«Abbiamo dato vita in Campidoglio al Gruppo Consiliare- Salvini Premier. Cura del territorio, sicurezza ed equità sociale sono i principi ispiratori della nuova formazione, che ha come priorità portare avanti una politica di contrasto al malgoverno dellaper un miglioramento della qualità della vita nella Capitale». Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri Davide Bordoni e Maurizio Politi.«Contribuiamo al progetto di Matteoper Roma. Siamo orgogliosi di poter così rappresentare in Assemblea Capitolina le istanze di tanti romani e romane che non si riconoscono più nell’attuale amministrazione e nelle favole della sinistra. Ringraziamo Claudio Durigon e Francesco Zicchieri per l’importantissimo contributo nella realizzazione di questo traguardo, che rafforza inl’unico progetto credibile per la Capitale d’Italia».